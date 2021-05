Leye blijft positief na verlies tegen Gent: "Goeie prestatie, gezien de omstandigheden"

Gisterenavond werkte Standard de voorlaatste match van de Conference play-offs af op het veld van AA Gent. De Buffalo's wonnen de wedstrijd tegen Standard in de Ghelamco Arena, met twee tegen nul. De coach van Standard, Mbaye Leye, bleef ondanks alles, toch positief.

"We waren minder in beweging in de eerste helft, en tactisch probeerden de spelers zich aan de instructies te houden. Er was weinig agressie van onze kant en we verloren te gemakkelijk ballen. Na de pauze durfden we meer, en kregen we kansen. We waren dominanter, maar als je er niet in slaagt om dat doelpunt te maken, wordt het ingewikkeld. En op het einde kregen we een tweede doelpunt tegen uit een tegenaanval, wat nogal anekdotisch was"

“Ik vond het er goed uitzien, met jonge spelers die op posities moesten spelen die ze niet gewoon zijn. Maar met alle blessures die we hebben, en de belangrijke spelers die ontbreken, ben ik blij met de prestatie van mijn spelers. Het was belangrijk voor mij om vechtlust te tonen. Normaal moeten we bij Standard Luik voor meer gaan in deze wedstrijden. Maar gezien onze situatie, is het goed om dit gezicht in de tweede helft te hebben laten zien. We spelen met jonge spelers die we moeten voorbereiden op het volgende seizoen. Het is jammer dat we niet gelijk maakten, want we hadden een punt verdiend”, aldus de coach van Standard, Mbaye Leye in zijn reactie na de wedstrijd.