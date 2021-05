Niklas Dorsch op weg naar de uitgang bij KAA Gent? Duitse club toont interesse

Niklas Dorsch was doorheen dit seizoen één van de sterkhouders op het middenveld van KAA Gent, maar de laatste weken moet de Duitser tevreden zijn met een plaats op de bank. Hij zou dan ook al terug kunnen vertrekken deze zomer.

Niklas Dorsch werd de voorbije zomer weggeplukt bij Heidenheim, maar de kans bestaat dat de Duitse middenvelder deze zomer al opnieuw zal vertrekken bij de Buffalo's. Hertha Berlijn zou Dorsch namelijk willen binnenhalen. Dat meldt Der Kicker en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Dorsch was in het begin van het seizoen één van de sterkhouders bij KAA Gent, maar de laatste weken moet hij vooral tevreden zijn met invalbeurten. Dorsch was dit seizoen al goed voor twee doelpunten en drie assists in 29 wedstrijden in de Jupiler Pro League.