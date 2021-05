Nuno Espirito Santo verlaat Wolverhampton, ex-speler van Standard wordt genoemd als mogelijke opvolger

Wolverhampton zal aan het einde van dit seizoen afscheid nemen van Nuno Espirito Santo. De manager was al sinds 2017 aan de slag bij de Wolves, maar volgens Fabrizio Romano zal hij de club binnen enkele weken verlaten.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Nuno Espirito Santo zal worden. Bruno Lage, ex-manager van Benfica, wordt genoemd, maar ook Sergio Conçeiçao, ex-Standard, zou één van de kanshebbers zijn.

Nuno Espirito Santo will leave Wolverhampton by mutual agreement at the end of the season. Official and confirmed by Wolves. 🟠⚫️ #Wolves

Wolves have contacted former Benfica manager Bruno Lage as ‘main option’ to replace Nuno Espirito Santo who’s leaving the club. Talks ongoing. 🐺🟠 #Wolves



Sergio Conçeiçao was also in the list with 3 options but Bruno Lage is the favourite as of today. Final decision soon. 🇵🇹