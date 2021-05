🎥 Titelfeest Atlético loopt uit de hand en politie grijpt in, Carrasco probeert gemoederen te bedaren

Zowat duizend supporters waren afgereisd en na de match gingen Onder meer Luis Suárez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente en Saúl Ñíguez hen groeten. Ze werden als helden onthaald, maar de strenge coronaregels in Spanje werden ook overtreden.

De spelers van Atlético Madrid werden door de politie teruggestuurd naar de spelersbus, terwijl een poging gedaan werd de supporters op afstand te houden. Op een foto is te zien hoe Suárez door een agent bij zijn rugtas wordt gegrepen. Tijdens de ingreep van de politie ontstond volgens ABC op sommige momenten een grimmige sfeer. Saúl en Carrasco probeerden de fans tot rust te manen. Grote ongeregeldheden bleven uit.

Jan Oblak often carries Atleti on his shoulders with his saves at crucial moments.



Now a LaLiga champion for the first time, the fans can finally return the favour.



📹 @rbnatm#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/RqcD81ujeq