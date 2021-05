Blessin nog meer 'in the picture'? "Ik denk wel dat ik het verdien ja"

KV Oostende heeft zijn seizoen in schoonheid afgesloten. Hoewel er niets meer van afhing, won het de match bij Standard. De grote vraag is nu: wat gaat er gebeuren met succescoach Alexander Blessin?

Blessin liet ons woensdag al weten dat hij er nog niet uit is. Zaterdag kon hij niet veel meer zeggen. "Ik ben mijn spelers dankbaar voor dit seizoen. Ik wens iedereen het beste, ook zij die vertrekken. Of dit mijn laatste wedstrijd was met Oostende? Ik weet het echt niet. Ik heb hier nog een contract van een jaar, maar ik kan er echt niet veel over zeggen nu."

Blessin kan nog een individuele prijs winnen. Morgen worden de Pro League-prijzen uitgedeeld. "Of ik Coach van het Jaar kan worden? Goh, Kompany en Clement hebben het ook fantastisch gedaan. Maar als je alles in overweging neemt zou ik het ook wel verdienen, ja."