Arthur Theate na Standard - KV Oostende: "Onze coach verdient de prijs van trainer van het jaar"

KV Oostende heeft haar sterk seizoen op een mooie manier afgesloten. De ploeg haalde het namelijk met 1-3 op het veld van Standard dankzij twee doelpunten van Vandendriessche en één doelpunt van Boonen.

Standard wilde de zware nederlaag in Oostende op de eerste dag van de Europe Play-offs goedmaken, maar de Rouches verloren van de Kustboys. De bezoekers openden al snel de score in Sclessin via Kevin Vandendriessche, maar Balikwisha maakte al snel gelijk. Toch won KV Oostende uiteindelijk nog dankzij een nieuw doelpunt van Vandendriessche en een doelpunt van Boonen.

"Het is goed, we eindigen goed. Het is leuk om het seizoen af te sluiten in Sclessin," vertelde Arthur Theate na de wedstrijd aan Eleven Sports. "We kwamen hier om de drie punten te halen, ook al bracht het ons niets meer op. Het is altijd goed om op een hoge noot te eindigen en we kunnen rustig op vakantie gaan."

"De coach (Alexander Blessin) verdient de titel van coach van het jaar, kijk wat hij met ons heeft gedaan, hij heeft tot de laatste dag gevochten. Als ik kon, zou ik hem de titel geven met mijn ogen dicht. Vandendriessche heeft mij dan weer geholpen sinds het begin van het seizoen. Ik zal hem missen. Ik ben een beetje verdrietig, maar hij zal er voor mij zijn als ik hem nodig heb en vice versa," besloot de centrale verdediger