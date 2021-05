Gebrek aan ambitie bij Vanaken? "Club is pas prijzen beginnen pakken toen hij in de ploeg kwam"

Hans Vanaken lijkt ook deze zomer Club Brugge niet te zullen verlaten. Sommigen zien dat als een gebrek aan ambitie, maar Club-icoon Franky Van der Elst ziet dat helemaal anders.

"In deze tijden is het ongewoon om tien jaar voor dezelfde club te spelen. Maar als je daar titels en bekers, en wat weet ik nog meer wint en ook nog eens goed je boterham verdient, wat is daar dan verkeerd mee?", zegt hij in KVW.

Van der Elst ziet dat het rustige karakter van Vanaken hem parten speelt. "Volgens mij neemt hij het helemaal niet te gemakkelijk op. Want dan zou je niet doen wat hij gedaan heeft. Toen hij bij Club kwam, waren daar Victor Vazquez en Lior Refaelov en was Hanske volgens de kenners niet goed genoeg, maar ik zeg je: hij was toen al de beste. Club is maar prijzen beginnen pakken toen hij in de ploeg is gekomen. Bekijk maar zijn cijfers elk jaar."