Materiaalman Liverpool gehuldigd om pensioen

Nadat Jean(ke) De Bock, de legendarische materiaalman van Anderlecht, zijn pensioen aankondigde deed ook de materiaalman van Liverpool hetzelfde. Graham Carter was meer dan dertig jaar actief bij de club, maar werkte vandaag voor de laatste keer op een wedstrijddag.

Jordan Henderson, de 30-jarige kapitein van Liverpool, bracht hulde aan Carter op zijn Twitter. "Mensen als Graham maken deze club tot wat het is en ik wens hem een zo gelukkig mogelijk pensioen", schrijft Henderson op zijn Twitter.

A special goodbye to Graham Carter who has been kit man for over 30 years and an incredible servant to this football club. People like Graham are what makes this club what it is and I wish him the happiest retirement. #YNWA pic.twitter.com/2msyJ2zgMS