Dan toch! Juventus speelt volgend jaar in de Champions League

Juventus plaatst zich in extremisch voor Champions League na tegenvallend seizoen.

Feest in Juventus vandaag. Ookal kenden de mannen van Andrea Pirlo een vreselijk slecht seizoen, ze hebben hun op de allerlaatste speeldag van de Serie A toch nog kunnen plaatsen voor de Champions League. Juventus moest zelf winnen van Bologna, maar dat was geen enkel probleem voor de Oude Dame. Juve, zonder Ronaldo, stond al na zes minuten op voorsprong. Chiesa zorgde voor de openingstreffer. Twee doelpunten van Morata en eentje van Rabiot zorgden voor de 0-4. Riccardo Orsolini zorgde nog voor een eerredder, eindstand 1-4.

Juventus moest rekenen op puntenverlies van Napoli tegen Hellas Verona om de top vier nog binnen te dringen. Op het uur leek de ban gebroken voor de ploeg van Mertens. Amir Rrahmani zette de Napolitanen op 1-0 voorsprong. Negen minuten later was het al prijs aan de overkant. Davide Faraoni zorgde voor de gelijkmaker en daar zijn ze hem bij Juventus zeer dankbaar voor. De wedstrijd bleef steken op 1-1 en zo kunnen ze bij Juventus toch even opgelucht ademhalen.