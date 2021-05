Speler van het seizoen Ligue 1 is gekend

Kylian Mbappé speelde dit seizoen een belangrijke rol in het succes van PSG. Hij wordt dan ook beloond met de UNFP-trofee voor de beste speler van het seizoen.

Kylian Mbappé mag fier zijn op zijn seizoen. Hij werd dan ook beloond met de UNFP-trofee voor de beste speler van het seizoen in de Ligue 1. De Fransman domineerde de competitie. Zijn rivalen voor deze trofee waren ook niet de minste. Mbappé haalde het van Ben Yedder (Monaco), Depay (Lyon), Neymar (Paris SG) en Yilmaz (Lille).

𝑴𝑩𝑨𝑷𝑷𝑬 (Kylian), 𝒏𝒐𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆 :



1. Attaquant français du Paris Saint-Germain, décisif à 33 reprises cette saison en @Ligue1UberEats.

2. Vainqueur du Trophée UNFP du Meilleur Joueur de Ligue 1.



☕️ 🍞 @KMbappe#TropheesUNFP pic.twitter.com/anBvFyuNiW — UNFP (@UNFP) May 23, 2021

UNFP staat voor Union Nationale des Footballeurs Professionnels. De winnaar van de trofee wordt bepaald door de spelers zelf. Hun stemmen worden geteld en dit jaar kreeg Mbappé de meeste. Even ter herinnering: de aanvaller van Paris Saint-Germain had de trofee in 2019 al gewonnen en volgt zichzelf dus op.



In 2020/2021 scoorde Kylian Mbappé 41 doelpunten in 46 wedstrijden over alle competities heen. Hij stelde zijn team in staat om de Coupe de France te winnen in de finale tegen AS Monaco. Vanavond kan PSG daar nog een tweede prijs bijdoen. Ze winnen de Ligue 1 als zij zelf winnen en Lille punten laat liggen.