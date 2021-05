Schitterend gebaar: Dortmund-doelman laat strafschop expres binnen

Na knieperikelen had Bender immers al afscheid genomen van het professioneel voetbal en hij dacht niet dat hij nog in actie ging komen. In de slotfase van het duel tegen Dortmund mocht hij echter nog zijn broer Sven komen vervangen.

Hij stond nog maar net op het veld, toen zijn ploeg bij een 3-0 achterstand een strafschop mocht nemen. Bender mocht die nemen en Bürki gunde hem zijn afscheid van het professioneel voetbal met een treffer.

pic.twitter.com/77a7LCA4UP You gotta give respect to burki there man . You only get one life , one career at football and he made sure bender retires with a smile