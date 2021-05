Wordt Alexander Blessin de nieuwe coach van het jaar? "Als je alles in overweging neemt, zou ik het ook wel verdienen"

KV Oostende kan terugblikken op een uitstekend seizoen. De Kustboys eindigden op de vijfde plaats in de reguliere competitie en in de Europe Play-offs moeten ze tevreden zijn met de derde plaats.

Toch is Blessin uiteraard een tevreden trainer. "Ik wil mijn spelers bedanken voor dit seizoen. Ik wens ze het beste, ook de spelers die volgend seizoen niet meer voor KV Oostende zullen spelen", vertelde de KVO-trainer en staat te lezen bij Sporza.

Het seizoen voor Blessin zelf is nog niet helemaal afgelopen, want de trainer is nog in de running om trainer van het jaar te worden. "Kompany en Clement hebben ook een geweldig seizoen achter de rug, maar als je alles in overweging neemt, zou ik het ook wel verdienen."