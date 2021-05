🎥 Saelemaekers en co blikken met knipoog al vooruit op een seizoen in de Champions League

AC Milan verzekerde zich op de laatste speeldag van de competitie van een top 4 plaats en bijbehorend Champions League-voetbal. Dat hebben de spelers op hun eigen manier gevierd.

Het was voor AC Milan geen makkelijke opgave op de laatste speeldag. Er kon maar best niet verloren worden op het veld van Atalanta of het Champions League-ticket hing aan een zijden draadje. Middenvelder Franck Kessié scoorde tweemaal vanop de stip en bracht AC zelfs nog naar de tweede plaats. Saelemaekers startte bij AC Milan en aan de overkant stonden met Maehle en Malinovskiy twee ex-Genkspeers aan de aftrap.

Het is voor de eerste keer in zeven jaar dat AC Milan nog eens mag meedoen aan het kampioenenbal en dat hebben de spelers op hun eigen manier gevierd. Verdediger Diogo Dalot deelde een filmpje waarop de spelers al lijken klaar te staan voor hun eerste Champions League-duel van volgend seizoen, hymne incluis.