Borussia Dortmund heeft opvolger voor Jadon Sancho op het oog en wil gaan shoppen in de Ligue 1

Bij Borussia Dortmund anticiperen ze op een vertrek van Jadon Sancho. De Engelse flankaanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar de Premier League en de Duitse topclub heeft al een vervanger op het oog.

Jadon Sancho was vorige zomer al bijna vertrokken bij Borussia Dortmund, maar toen kwam er geen akkoord uit de bus met Manchester United. De Engelse topclub toont nu echter opnieuw interesse, maar ook Chelsea en Liverpool zouden de flankaanvaller graag binnenhalen.

De kans dat Jadon Sancho deze zomer vertrekt bij Dortmund is dus zeer groot, maar de Duitse topclub heeft al een vervanger op het oog. Volgens BILD denkt de club namelijk aan Jonathan Ikone, de flankaanvaller van de Franse kampioen Lille OSC. De 23-jarige Fransman was dit seizoen goed voor vier doelpunten en vijf assists in 37 wedstrijden in de Ligue 1.