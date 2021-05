Burgemeester Brugge verdedigt tweede 'volksfeest' in vier dagen: "Wilden geen situatie zoals La Boum" en "Geef toe dat het niet altijd coronaveilig was, maar ..."

Club Brugge is kampioen. En dat zullen we geweten hebben, want in de stad brak een volksfeestje los. Helemaal coronaproof verliep dat uiteraard niet. De burgemeester reageert.

"Club Brugge en de horeca hebben de gemaakte afspraken duidelijk nageleefd", aldus burgemeester Dirk De fauw in een reactie bij Sporza.

Geen La Boum

"We wilden geen situatie zoals La Boum in Brussel. Het waterkanon of paarden inzetten zouden we niet doen, we wilden het feest centraliseren en voorkomen dat de bewoners het slachtoffer zouden zijn."

"Of het slim was? Ik geef toe dat het niet altijd even coronaveilig was, maar dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. We hebben aangedrongen op afstand houden en mondmaskers dragen ..."