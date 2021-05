OFFICIEEL: Feyenoord plukt belangrijke kracht weg bij KRC Genk

Feyenoord heeft deze middag de komst van Ruben Peeters bekendgemaakt. Peeters was enkele jaren de fysieke coach bij KRC Genk. Hij gaat bij Feyenoord aan de slag bij het performanceteam.

De 29-jarige Ruben Peeters heeft voor een nieuwe uitdaging gekozen in zijn carrière. De voorbije jaren was hij als fysieke trainer aan de slag bij de Limburgers, maar deze middag raakte het nieuws bekend dat hij bij Feyenoord aan de slag zal gaan.

De Nederlandse club maakte het nieuws zelf officieel bekend. Vanaf volgend seizoen zal Peeters deel uitmaken van het performanceteam van de eerste ploeg van Feyenoord. Rick Cost, die hoofd performance was bij Feyenoord, gaat in de Verenigde Staten aan de slag bij U.S. Soccer.