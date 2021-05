Verrassing van formaat: Spanje neemt Sergio Ramos niet mee naar het EK

Spanje heeft voor een serieuze verrassing gezorgd in haar selectie. Sergio Ramos, al jaren de kapitein van de Spanjaarden, is namelijk niet opgenomen in de selectie. Sergio Ramos is ook recordinternational van Spanje.

Luis Enrique heeft iedereen verrast met zijn selectie voor het EK. Deze middag zijn namelijk de 24 spelers bekendgemaakt die voor Spanje zullen deelnemen aan het Europees Kampioenschap, maar Sergio Ramos is daar niet bij. Zeer straf, want Sergio Ramos is de kapitein van de Spanjaarden en heeft geen toernooi meer gemist sinds het EK van 2004. De centrale verdediger van Real Madrid had wel heel wat blessures dit seizoen, maar het is niet duidelijk waarom hij niet in de selectie zit. 🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021