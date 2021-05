Aanvaller van KAA Gent wil uitleenbeurt naar Duitse club omzetten in definitieve transfer

Neemt KAA Gent deze zomer afscheid van Tim Kleindienst? De aanvaller werd het tweede deel van het voorbije seizoen verhuurd aan zijn ex-club 1. FC Heidenheim en daar deed hij het uitstekend.

Tim Kleindienst maakt indruk in de Duitse tweede klasse. Sinds de aanvaller van KAA Gent wordt uitgeleend aan zijn ex-club 1. FC Heidenheim was hij al goed voor 11 doelpunten in 15 wedstrijden in Duitsland.

Bij 1. FC Heidenheim zijn ze dan ook tevreden over de aanvaller en ook Kleindienst zelf is gelukkig in Duitsland. Volgens Het Laatste Nieuws zou Kleindienst dan ook graag bij 1. FC Heidenheim blijven. Het is nog niet duidelijk of de Buffalo's akkoord zouden gaan met een definitieve transfer.