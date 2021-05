Guardiola verkozen tot Trainer van het Jaar in Engeland en dat is niet voor het eerst: "Mijn spelers waren fantastisch"

Gezien het ijzersterke seizoen van Manchester City is het geen verrassing: Pep Guadiola is de Trainer van het Jaar in de Premier League. Een award uitgedeeld door zijn collega's en dan doet dat nog des te meer deugd. Guardiola betrekt heel wat mensen in de hulde.

Het is voor de tweede keer dat Guardiola gekroond wordt tot Trainer van het Jaar in Engeland. De vorige keer was in 2018. Op de erelijst volgt de Spanjaard Jurgen Klopp op, die vorig seizoen Liverpool naar de titel leidde. Dit seizoen greep City opnieuw de macht in de Premier League. Het veroverde ook de League Cup en plaatste zich voor de Champions League-finale.

"Een award als deze is enkel mogelijk als je omringd bent door topprofessionals. Mijn spelers waren fantastisch, ook al was dit seizoen de grootste uitdaging die we al zijn tegengekomen. En mijn staf verdient ook veel lof", deelt Guardiola complimenten uit op de site van City.

"Ik heb het geluk dat ik een team van mensen heb die elke dag alles geven om Manchester City zo goed mogelijk te maken. Ik draag deze award op aan hen", besluit de succescoach van onder meer Kevin De Bruyne.