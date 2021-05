OFFICIEEL: 'Hansi' Flick gaat Joachim Löw opvolgen na Europees Kampioenschap

Nog één groot toernooi staat Joachim Löw aan het roer. Na het EK neemt 'Hansi' Flick zijn functie als bondscoach van het Duitse nationale elftal over. Onder Flick zal de Mannschaft trachten aan te knopen met de successen van enkele jaren geleden.

Hans-Dieter Flick werd in 2006 een assistent in de Duitse staf, eerst onder Jürgen Klinsmann, later onder Joachim Löw. Na het behalen van de wereldtitel in 2014 werd Flick sportdirecteur bij de Duitse federatie tot januari 2017.

In juni 2019 ging Flick dan aan de bak bij Bayern München. Eerst als assistent-coach, maar in juni van datzelfde jaar nam Flick al over als hoofdtrainer. Onder zijn leiding kwam de machine beter gekend als Bayern München weer helemaal onder stoom. Een gemiste seizoensstart werd nog vlot goedgemaakt: Bayern werd afgetekend landskampioen en won ook de Champions League.

Opvallend was hoe Thomas Müller onder Flick weer helemaal op zijn beste niveau kwam. Nadat bekendgeraakte dat het EK het laatste toernooi zou worden met Löw als bondscoach, werd Flick al snel genoemd als kandidaat-opvolger. Alle handtekeningen zijn inmiddels gezet: na het EK is Flick de nieuwe bondscoach van de Mannschaft.