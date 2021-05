OFFICIEEL: Real Madrid verlengt contract van sterkhouder met één jaar

Real Madrid gaat langer samenwerken met Luka Modric. De Kroaat heeft zijn contract bij de Madrilenen met één jaar verlengd. Luka Modric speelt al sinds 2012 voor de Spaanse topclub.

Luka Modric is al jaren een vaste waarde op het middenveld van Real Madrid. In totaal speelde de Kroaat al 391 wedstrijden voor Real Madrid en daarin was de centrale middenvelder goed voor 28 doelpunten en 61 assists.

Modric is nu 35 jaar oud, maar bij Real Madrid willen ze nog langer met hem samenwerken. De Spaanse topclub heeft deze middag namelijk bekendgemaakt dat de middenvelder nog een jaar langer voor de club zal spelen.