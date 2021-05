Genk-voorzitter blikt terug op vraagtekens rond van den Brom én titelsprint met Club Brugge: "Daarom blijf ik de halvering van de punten een verdedigbaar systeem vinden"

KRC Genk ontpopte zich tot dé ploeg van het seizoensslot. De Limburgers wonnen de Beker van België én slaagden erin om Club Brugge ferm te laten zweten in de titelrace. En dat na een héél turbulent seizoen.

Jawel, dat mogen we zeggen. KRC Genk begon het seizoen met Hannes Wolf, zag Jess Thorup na enkele weken richting Denemarken vertrekken en begon vervolgens aan het hoofdstuk met John van den Brom. Al moet het gezegd: ook de Nederlander zat na de jaarwisseling op een héél wankele stoel.

“De connectie tussen de club en de trainer is altijd top geweest”, aldus Peter Croonen in Het Laatste Nieuws. “Ook tijdens die moeilijke momenten. De rol van Dimitri De Condé was op dat vlak cruciaal. Op een bepaald moment is hij stevig in dialoog gegaan met van den Brom over wat goed was, maar ook wat slecht was. Voor een trainer zijn dat geen gemakkelijke gesprekken.”

De Smurfen waren zonder twijfel dé ploeg van de Champions Play-Off. Genk eindigt op gelijke hoogte met Club Brugge. Al zou die spanning zonder halvering van de punten natuurlijk nooit aanwezig geweest zijn. “Club Brugge is voor mij de verdiende kampioen op basis van het hele seizoen”, geeft Croonen toe.

© photonews

“Al was het ook verdiend geweest als wij die titel hadden gepakt”, verrast de voorzitter van Genk om te besluiten. “Omdat wij zoveel beter waren in de eindsprint. Ik blijf de halvering van de punten een verdedigbaar systeem vinden. Het is een manier om de clubs héél lang scherp te houden. En uiteindelijk blijkt de winnaar van de reguliere competitie ook meestal de kampioen.”