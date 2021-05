Charles Vanhoutte werd door de fans van Cercle Brugge verkozen tot speler van het seizoen

Charles Vanhoutte zijn prestaties werden gewaardeerd door de supporters van Cercle Brugge.

Charles Vanhoutte groeide in zijn eerste volledige seizoen in 1A meteen uit tot een vaste sterkhouder. En zijn sterke prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij de supporters. Zo werd Vanhoutte verkozen tot 'Speler van het Jaar' bij de bekende supportersvereniging 'd'Echte'.



En dat was ook voor de speler zelf een grote verrassing. "Ik had dit helemaal niet verwacht. Zeker ook niet omdat het mijn eerste volledig seizoen in 1A was. Ik ben er niet verlegen over om te zeggen dat er waarschijnlijk spelers zijn die het meer verdienden dan ik. Ik denk aan Ugbo die zoveel doelpunten maakte en ons de laatste wedstrijden daardoor toch over de streep trok. OK, de ganse ploeg deed het, maar zijn doelpunten waren toch wel belangrijk. Maar ik ben zeker blij!", reageerde Vanhoutte op de website van Cercle Brugge.