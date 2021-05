De prioriteiten van Anderlecht: 'Vier of vijf nieuwkomers op weg naar Neerpede'

Het wordt druk in het Lotto Park deze zomer, zoveel is duidelijk. Of op Neerpede, zo u wil. Er gaat heel wat inkomend en uitgaand verkeer zijn.

De optie op Mukairu wordt (in principe) niet gelicht, terwijl sommige huurlingen die elders onder dak waren afgelopen maanden een nieuwe kans kunnen krijgen op Anderlecht. 4 (of 5?) nieuwkomers Lokonga zal mogelijk vertrekken en vervangen moeten worden, Trebel zou kunnen vertrekken, ook Wellenreuther en Cobbaut mogen volgens Het Laatste Nieuws bij een goed bod weg. Aan inkomende zijde mag volgens de krant ook wat verwacht worden: naast een middenvelder zijn dat een centrale verdediger, een linksachter en een of twee spitsen - de vraag is wat er met Nmecha zal gebeuren.