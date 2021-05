Emilio Ferrera maakt zich op voor een nieuwe functie bij De Buffalo's

Een paar weken geleden promoveerde Emilio Ferrera nog als hoofdcoach van Seraing van 1A naar 1B. Ferrera bereikte echter geen akkoord voor volgend seizoen met de Luikenaren, en zal dus op zoek moeten naar een nieuwe job. En die job lijkt hij nu gevonden te hebben...

Emilio Ferrera zou een akkoord hebben met AA Gent, dat meldt Sporza. En niet als Hoofdcoach of assistent, maar om de jeugd te helpen doorstromen naar de eerste ploeg. Gent bereikte al een akkoord met de voetbalschool van de ex-Seraingcoach, het zou dus geen onlogische stap zijn.

AA Gent zou morgen uitleg geven over de komst van Ferrera en zijn nieuwe functie. De Brusselaar zal dus jongeren begeleiden die dicht bij de eerste ploeg staan. Die functie is niet nieuw voor de 53-jarige Belg, hij bekleedde in het verleden al een gelijkaardige functie bij Anderlecht.