'Inter stelt opvolger Antonio Conte eerstdaags voor'

Lang heeft Internazionale niet moeten zoeken naar een opvolger voor Antonio Conté, die woensdag zijn vertrek bij de kersverse landskampioen aankondigde.

Diverse Italiaanse media melden immers dat Simone Inzaghi de nieuwe coach wordt van de Nerazzurri. De deal zou donderdagavond nog wereldkundig gemaakt worden, klinkt het.

Simone Inzaghi (45) begon in 2010 als coach in de jeugdacademie van Lazio. In 2016 werd hij bij de Romeinen gepromoveerd tot T1.

Na 249 wedstrijden maakt Inzaghi komend seizoen de overstap naar het noorden van Italië, waar hij het Inter van Romelu Lukaku onder zijn hoede zal nemen.