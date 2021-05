AA Gent maakt vandaag eerste aanwinst voor volgend seizoen bekend

AA Gent zal vandaag zijn eerste zomeraanwinst voor het seizoen 2021-2022 bekendmaken. Niet voor de eerste keer gaan ze shoppen bij KV Kortrijk: Julien De Sart komt het middenveld versterken.

De Sart krijgt een contract tot 2024 bij de Buffalo's, weet Het Nieuwsblad. AA Gent neemt hem transfervrij over van KV Kortrijk, waar hij sinds 2018 speelde. Het 26-jarige voormalig jeugdproduct van Standard moet voor meer stabiliteit voor de verdediging gaan zorgen.

Hij is ook Belg, wat niet onbelangrijk is voor AA Gent. Mogelijk verlaat Niklas Dorsch wel de Buffalo's, want er zou interesse zijn van Hertha Berlijn en Frans landskampioen Lille.