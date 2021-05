'Promovendus Seraing plukt opvolger Emilio Ferrera weg bij Eupen'

Emilio Ferrera werd donderdag voorgesteld bij AA Gent als Head of Football Formation. RFC Seraing had zijn huiswerk goed gemaakt, want volgens L'Avenir stellen Les Métallos vrijdag hun nieuwe T1 voor: Jordi Condom.

De 51-jarige Condom was dit jaar actief als sportief directeur bij Eupen, maar het was een publiek geheim dat de Spanjaard het veldwerk miste. Na het vertrek van Benat San José hoopte Condom om in Eupen als T1 aan de slag te kunnen gaan, maar zover komt het dus niet. Het contract van de Condom loopt immers weldra af. Jordi Condom belandde in 2012 als assistent-trainer in de Oostkantons. In de periode 2015-2017 coachte hij er meer dan 100 wedstrijden als T1. Na omzwervingen bij Roeselare en Al-Arabi streek de Catalaan vorige zomer terug neer in Eupen.