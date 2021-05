Vader Coosemans over de transfer van zijn zoon naar Anderlecht: "Hij wil vooral een eerlijke kans"

Anderlecht heeft met Colin Coosemans een nieuwe derde doelman binnengehaald. Dat is alvast het plan, want bij Gent heeft hij al drie seizoenen amper matchen gespeeld. Vader Philippe Coosemans, ook zijn makelaar, geeft aan dat hij de concurrentie toch wil aangaan.

Volgend seizoen is Hendrik Van Crombrugge terug en wordt Bart Verbruggen normaal gezien tweede doelman. Voor Coosemans lijkt een rol als die van Frank Boeckx weggelegd. Maar stond die ineens ook niet tussen de palen?

“Met alle respect voor Boeckx, maar diens carrière was al verder gevorderd toen hij bij Anderlecht tekende”, aldus Philippe Coosemans in Het Nieuwsblad. “Colin is jonger en ik durf te zeggen dat hij meer honger heeft. Hij vertrekt als underdog, maar hij kan verrassen. Mijn zoon wil vooral een eerlijke kans. Als de andere keepers dan beter zijn, is dat zo. Dan zal hij klaarstaan wanneer het moet."

Coosemans was gecharmeerd, want hij had nog andere aanbiedingen. "Sowieso is Colin geen type dat het nest bevuilt wanneer hij niet speelt. Bij Gent stookte hij geen onrust, maar bleef hij net professioneel werken. Anderlecht zocht zo'n ploegspeler, en we zien wel waar het eindigt.”