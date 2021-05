Speler van Ajax Amsterdam belandt in eigen land in de cel

David Neres van Ajax Amsterdam is afgelopen nacht opgepakt in het Braziliaanse Sao Paulo. Hij belandde in de cel.

De Ajacied was samen met profvoetballer Arboleda aanwezig op een illegaal georganiseerd feest in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Dat staat te lezen bij UOL. De politie viel rond 2 uur ‘s nachts binnen op het feest. In Brazilië is een avondklok ingesteld. Na 21 uur zijn alle bijeenkomsten verboden. Op het feest zouden maar liefst 124 mensen aanwezig geweest zijn. De aanwezigen droegen volgens het medium ook geen mondmaskers. Iedereen werd opgepakt en in de cel gestopt. Welke straf David Neres boven het hoofd hangt is niet duidelijk.