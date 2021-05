UEFA heeft een akkoord gevonden: uitdoelpuntenregel gaat op de schop

De UEFA wil de uitdoelpuntenregel afschaffen. De Europese voetbalbond heeft daar vrijdag een meerderheid voor gevonden op een bijeenkomst in Porto.

The Times weet dat er een besluit is genomen om de regel af te schaffen. De uitdoelpuntenregel bestaat al sinds 1965 en geeft aan dat goals in uitwedstrijden dubbel tellen als de stand na twee wedstrijden gelijk is. Het team dat de meeste uitgoals heeft gemaakt, gaat in dat geval door naar de volgende ronde. Als het aan de UEFA ligt, wordt deze regel nu in Europese competities afgeschaft.

De afschaffing van de regel is nog geen voldongen feit. Vrijdag werd de steun voor het plan door een meerderheid uitgesproken, maar nu moet ook de Executive Committee er nog naar kijken.