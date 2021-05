'Magiër' Tuchel klopt Guardiola voor derde keer op rij en kan vieren: "Je voelde dat we er dichterbij kwamen"

Wat een waanzinnig goede job heeft Thomas Tuchel dit seizoen gedaan bij Chelsea. De ploeg had het onder Lampard zo moeilijk in de eerste maanden. Tuchel loodste de Londenaars nog naar een plek in de top vier en in de Champions League-finale klopte zijn plan als een bus.

Met heel veel passie stond Tuchel ook de hele wedstrijd te coachen, de supporters te bespelen. Ook de winnende trainer was een vat vol emoties. "Om dit met iedereen te kunnen delen, is ongelooflijk. Het is ons gelukt. Wow. Ik weet niet wat ik moet voelen", reageerde Tuchel bij BT Sport.

In 2020 coachte de Duitser met PSG al eens een ploeg in de eindstrijd van de grootste Europese beker. Deze keer draaide het uit op een veel betere afloop voor Tuchel. "Ik was zo dankbaar dat ik een tweede Champions League-finale mocht meemaken. Het voelde anders aan dan vorige keer. Op de één of andere manier... Hmmm, je voelde dat we er dichterbij kwamen."

De spelers waren vastberaden

Chelsea was de betere ploeg, maar dan nog moest er wel heel wat vechtlust aan de dag gelegd worden om de trofee binnen te halen. "De spelers waren vastberaden om dit over de streep te trekken. We hebben elkaar volop aangemoedigd, om moedig te zijn en om gevaarlijk te zijn op de tegenaanval. Het was een lastige, fysieke match. We hebben elkaar moeten helpen."

In Engeland kan Tuchel meer dan terecht rekenen op heel wat lof. Rio Ferdinand noemde hem op BBC een 'magiër'. In tegenstelling tot Tuchel moet Guardiola wel bij zichzelf te rade gaan voor de gemaakte tactische keuzes. Overigens: sinds Tuchel overnam bij Chelsea, stond hij al drie keer tegenover Guardiola. Evenveel keer mocht Tuchel als winnaar het stadion verlaten.