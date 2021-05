Mooi! Tielemans wordt geëerd in geboortegemeente, en krijgt groot fresco

Youri Tielemans is een van de vele jeugdproducten van Anderlecht die het gemaakt heeft in de voetbalwereld. De Brusselaar is ondertussen uitgegroeid tot basisspeler van de Rode Duivels, en dat moet geëerd worden, dat vonden ook de mensen uit zijn geboortedorp.

Tielemans heeft een grote muurtekening gekregen in Sint-Pieters-Leeuw, een gemeente naast Anderlecht en de gemeente waar Tielemans geboren is. De middenvelder van Leicester is een echte Brusselaar en is dan ook geliefd in de Belgische hoofdstad en omstreken.

De grote tekening is aan de Itterbeeksebaan in Tielemans zijn geboorte dorp, Sint-Pieters-Leeuw, om precies te zijn. Het fresco is ook op een paar minuten van Neerpede, waar het oefencomplex van Anderlecht is. De muurtekening van de Belgische middenvelder is zo groot als een huis, kijkt u zelf maar…