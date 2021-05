Henry als mogelijke opvolger van Martinez? Peter Vandenbempt heeft héél duidelijke mening

Thierry Henry is terug bij de Rode Duivels om ze te begeleiden op het EK 2021 als assistent van Roberto Martinez. Is het ook de toekomst voorbereiden?

"Voor dit EK kan hij opnieuw die rol spelen als vertrouwenspersoon voor de Rode Duivels, al zijn de spelers allemaal wel drie jaar ouder geworden", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Hij gaf heel veel nuttige tips en hij was ook iemand naar wie zelfs de grootste spelers bij de Duivels opkeken. Kwaad zal het nu ook wel niet kunnen."

Opvolger Martinez?

Rest de vraag: is het ook de toekomst voorbereiden? Er wordt al gesproken van Henry als mogelijke opvolger van Martinez, als die na het EK zou vertrekken.

"Ik zou daar mee oppassen. Bij Monaco was het geen succes, ook in de MLS bij Montréal heeft hij meer dan de helft van zijn matchen verloren. Om te zeggen dat de carrière van Henry als T1 geweldig op gang is gekomen ... Ik zou voorzichtig zijn om hem te bombarderen tot een potentiële opvolger van Martinez."