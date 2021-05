Het seizoen doorgelicht: Peter Maes en wintertransfers behoedden STVV van acute degradatiestress

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: STVV.

De verwachtingen

STVV beëindigde het seizoen 2019-2020 op een veilige twaalfde plaats na een zorgeloos seizoen. Uit de problemen blijven was ook voor het volgende seizoen de primaire doelstelling. De Sloveen Milos Kostic werd aan de kant geschoven, Australiër Kevin Muscat mocht aan het seizoen beginnen als T1.

De realiteit

Op de openingsspeeldag won STVV verrassend van AA Gent, maar daarna ging het steil bergaf voor de Kanaries. Na een desastreuze seizoenstart holden de Truienaars achter de feiten aan. Het sloot de heenronde af als hekkensluiter.

Begin december greep het STVV-bestuur in door Kevin Muscat de laan uit te sturen. Enter Peter Maes. De ervaren Limburger legde meteen de pijnpunten bloot en pakte ze aan met enkele gerichte wintertransfers. Lavalée, Mboyo, Brüls: het bleken allemaal voltreffers te zijn. Met een knappe twaalf op twaalf leidde Peter Maes zijn troepen in no time naar veiliger vaarwater. Ondanks deze tussenspurt moest STVV nog heel lang bang achterom kijken in het klassement. Het was pas na een knappe zege tegen KV Mechelen dat de Truienaars vrijer konden ademen. Missie volbracht, weliswaar met (te) weinig glans.

2020-2021 werd een bewogen en grijs seizoen voor de Kanaries: degradatie werd maar nipt vermeden. Bovendien liet STVV geen enkele stuntzege optekenen, toch iets waar ze de voorbije seizoenen bekend om stonden. Zo gingen de drie Limburgse derby's tegen KRC Genk, twee in de competitie en een in de beker, telkens verloren.

De toekomst

STVV zal de komende weken weer opnieuw moeten beginnen. De Truienaars wisten onlangs niet wat ze hoorden toen Peter Maes zijn vertrek naar Beerschot bekendmaakte. Maes' opvolger wordt wellicht weldra voorgesteld, de voorbereiding op het nieuwe seizoen komt er immers al snel aan. Bovendien moet STVV meer dan waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe goalgetter. Yuma Suzuki, die liefst zeventien keer scoorde afgelopen seizoen, gaf al meermaals te kennen dat hij de stap wil wagen naar een grotere competitie.

Na de desastreuze competitiestart van afgelopen seizoen moet STVV zich stevig wapenen voor komende jaargang. Een rustig seizoen draaien lijkt op dit moment dan ook het hoogst haalbare voor de de Kanaries.