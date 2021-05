Kampioen in Mexico is gekend: primeur sinds 1997 en met dank aan kapitein Corona

Het was al van 1997 geleden, maar Cruz Azul is nog eens kampioen van Mexico. Het werd een nagelbijtertje.

Op vrijdag werd het 1-0 in de heenwedstrijd, in de terugwedstrijd werd het afgelopen nacht 1-1 tegen Santos Laguna.

Kapitein Corona

En dat was voor Cruz Azul voldoende om voor het eerst sinds 1997 nog eens de Mexicaanse titel binnen te rijven.

Opmerkelijk: de coach is Juan Reyoso, de kapitein in 1997. Het is de negende titel voor de ploeg, die teren op Corona - de 40-jarige kapitein Jesus Corona bedoelen we daarmee.

C A M P E O N E S šŸ’™



LLEGÓ LA NOVENA. pic.twitter.com/9iccQrgrGR — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 31, 2021