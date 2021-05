Zidane bedankt Perez: "Het is het mooiste dat mij in mijn leven overkomen is"

Zidane heeft in het totaal 20 jaar bij Real Madrid gewerkt, hij was in de Spaanse hoofdstad actief als trainer en als speler, en won alles wat er te wonnen valt. Nu bedankt de Fransman de president van Real Madrid, Florentino Perez, in een interview met het Engelse AS.

“Ik heb 20 jaar bij Real Madrid gewerkt, en dat is het mooiste wat mij ooit overkomen is in mijn leven. Ik weet dat ik dat volledig te danken heb aan het feit dat Florentino Perez het voor mij opnam in 2001, toen ik transfereerde van Juventus naar Real”, aldus Zinedine Zidane over zijn passage bij Real Madrid.

🚨 #Zidane in AS: "Being at #RealMadrid for 20 years is the most beautiful thing that's happened to me in my life and I know I owe that entirely to Florentino Pérez" 🙌

