Nmecha scoort en gaat door op EK U21, maar dat is slecht nieuws en uitstel voor Anderlecht

Op het EK U21 zijn de halvefinalisten gekend. En dat is voorlopig geen goed nieuws voor RSC Anderlecht. Het nodige spektakel? Dat zagen we wel.

Lukas Nmecha is namelijk door naar de halve finales. De Anderlechthuurling scoorde vlak voor affluiten de 1-1 in de reguliere speeltijd.

Na verlengingen (2-2) volgden strafschoppen, waarin de Duitsers de beste bleken en zo doorgaan naar de halve finales op donderdag, tegen Nederland.

Toekomst

"Zolang hij op het EK actief is, kan hij niet nadenken over zijn toekomst", aldus de entourage van Nmecha in Het Laatste Nieuws. Over een transfer en/of een toekomst bij Anderlecht dus nog geen nieuws.

Nederland zorgde voor de verrassing van de kwartfinales, door Frankrijk na verlengingen uit te schakelen. Noa Lang is er door blessure niet bij.

Uitslagen:

Duitsland - Denemarken 2-2 nv, strafschoppen 6-5

Nederland - Frankrijk 2-1

Portugal - Italië 5-3 nv

Spanje - Kroatië 2-1 nv