Kampioenen onder elkaar: Union nodigt Club Brugge uit om iets te drinken op strandstoelen

Union is kampioen gespeeld in 1B, en mag zich gaan opmaken voor in de hoogste Belgische klasse te gaan spelen, 1A. De Brusselaars hebben een strandbar opgericht met allemaal strandstoeltjes met het logo van Union erop. Onder de stoelen zat echter wel een vreemde vogel...

Bij de strandstoelen die Union besteld had, zat ook een stoel met het logo van Club Brugge, die andere kampioen in een Belgische profreeks. De Brusselaars hebben dan ook een uitnodiging naar de West-Vlamingen gestuurd om iets te komen drinken. Union Tweette een foto van de stoelen. “Zoek de indringer… Het lijkt erop dat we nog een kampioensstoel hebben in onze laatste levering. Kom anders vanavond een glaasje drinken en jullie stoel ophalen Club Brugge?”, schreef de promovendus boven de foto. šŸ™ƒ Cherchez l'intrus... On dirait qu'on a reçu la chaise d'un autre champion dans notre dernière livraison.



šŸ» Kom anders vanavond een glaasje drinken en jullie stoel ophalen @clubbrugge? pic.twitter.com/x2Ej66mAXb — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 1, 2021