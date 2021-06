Francky Dury kijkt uit naar een nieuwe job: "Ik ga mee in alle verhalen"

Dinsdag maakte Zulte Waregem bekend dat het maar één jaar meer doorgaat met Francky Dury als trainer.

Dury begint straks aan zijn laatste seizoen bij Zulte Waregem. Een beslissing die de club en de trainer samen genomen hebben, ondanks het feit dat Dury nog een contract had voor drie jaar.

"Op bepaalde momenten kan zo'n lange overeenkomst voor beide partijen een nadeel zijn. Na enkele gesprekken met de meerderheidsaandeelhouder zijn we tot een oplossing gekomen. Die is goed en correct", zegt Dury aan Sporza.

Dury zal ook geen andere functie binnen de club opnemen. Een nieuwe job wil hij wel nog opnemen, ondanks zijn 63 lentes. “Ik houd van mijn job en deze sport. We zien wel wat er uit de bus komt. Ik doe mijn best zodat ik op de radar kan blijven. Ik voel me niet te oud en niet passé. Ik ga mee in alle verhalen."