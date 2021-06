Antwerp trekt nieuw staflid aan, en het is geen onbekende...

Antwerp is druk bezig met de uitbouw van de spelerskern, maar ook de staf, van volgend seizoen. De Deen, Brian Priske, werd al aangesteld als hoofdcoach voor volgend seizoen. Nu wordt hij versterkt door zijn landgenoot Anders Nielsen, een ex-speler van Antwerp.

Nielsen komt dus de staf van Antwerp versterken, dat meldt The Great Old zelf via hun Twitterpagina. Nielsen kent, net zoals Priske, de Belgische competitie want ook hij speelde zo’n tweehonderd wedstrijden op het hoogste niveau.

In het seizoen 2002/03 speelde Nielsen voor The Great Old. De Deen had in zijn carrière ook nog passages bij Sint-Truiden, Club Brugge, AA Gent en Red Star Waasland. De functie van Nielsen zal later nog meegedeeld worden door Antwerp, afwachten dus.