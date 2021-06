Ex-Anderlecht doelman in Slowakije heeft ambitie: "Geen voor de hand liggend traject, maar..."

Olivier Vliegen is (nog) niet zo'n bekende naam, maar aan ambitie geen gebrek bij de Belg. De 22-jarige doelman trok op zijn achttiende naar Tsjechië en kwam via een omweg bij het Slowaakse FK Senica terecht. Het jeugdproduct van Anderlecht wist maar net de degradatie met zijn ploeg te voorkomen...

"Ik wilde absoluut minuten maken, dus stemde ik toe met de transfer”, begint Olivier Vliegen in een interview met Het Belang van Limburg. “Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad, want het werd een leerrijke ervaring. In elf wedstrijden op het hoogste niveau kon ik vier keer de nul houden. Niet slecht, bij een ploeg die tegen de degradatie knokt"

“Mijn traject is niet voor de hand liggend, dat weet ik. Wie trekt er nu op zijn achttiende naar Tsjechië zoals ik in het verleden deed? Maar vergeet niet dat ik nog maar 22 ben. Ik trek me op aan de doelman van Chelsea, Benjamin Mendy. Die tekende pas op zijn 24ste zijn eerste profcontract. Maar kijk, hij won dit weekend wel de Champions League", aldus Olivier Vliegen.