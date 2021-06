Ex-speler van Standard staat in het vizier van een Russische club

Christian Luyindama staat dicht bij een nieuwe uitdaging. De 27-jarige verdediger komt op dit moment uit voor Galatasaray, maar hij zou op weg zijn naar het Russische Spartak Moskou.

Spartak Moskou is, volgens het Turkse Rixo Sport, geïnteresseerd in de diensten van Christian Luyindama. De club uit Moskou bereidt naar verluidt een bod van 3,5 miljoen euro voor op de Congolese international, maar Galatasaray eist naar verluidt 5 miljoen euro voor hun centrale verdediger. Hij staat nog tot 2022 onder contract bij de Turkse topclub.

Luyindama trok in januari 2019 van Standard naar Galatasaray. Bij de Belgische club was hij goed voor 8 doelpunten en 2 assists in 74 wedstrijden. Het voorbije seizoen speelde de oud-speler van Rouches 24 wedstrijden in de Super Lig voor Galatasaray.