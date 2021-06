Neymar schittert bij Brazilië en mag zich bijna klaarmaken voor het WK in Qatar

Een WK zonder Brazilië dat is moeilijk te geloven. In Qatar zullen ze er weer bij zijn dit mede dankzij een fantastische Neymar.

De ster van PSG, Neymar, is dit ook bij de Braziliaanse nationale ploeg. In de wedstrijd tegen Ecuador was hij goed voor een assist en een doelpunt. Brazilië won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0 en staat zo op eenzame hoogte in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voorr het WK.

Na 5 speeldagen zweeft Brazilië op eenzame hoogte in de stand. Eerste achtervolger Argentinië telt al 4 punten achterstand. De top 4 krijgt een rechtstreeks ticket voor het WK in Qatar van eind volgend jaar. De 5e speelt play-offs tegen een land uit Afrika, Azië of Oceanië.