Roberto Martinez verklapt wie zijn twee favoriete Belgische spelers van vroeger zijn: "Van hem kon ik echt genieten"

Roberto Martinez volgt het internationale voetbal al heel lang. Zijn twee lievelingsspelers uit België van vroeger? Daar hoefde hij ook niet lang over na te denken.

Eén speler viel hem al snel op tijdens het WK 1986 in Mexico. "­Uiteraard was ik in de ban van Maradona, wie niet? Maar ik volgde ook de andere matchen. Toen jullie ons eruit knikkerden in de kwartfinales, werd ik als Spanjaard fan van België. De ­speler waar ik echt van kon ­genieten, was Enzo Scifo. Zoveel flair, zoveel techniek, hij had het allemaal", klinkt het in GvA.

Maar er was er nog één. "Later kwam daar ­Philippe Albert bij, toen nog de enige Belg in de Premier ­League, als ik het me goed herinner. Die fantastische goal van hem tegen Manchester United zal ik nooit vergeten. Een stift vanop twintig meter, zo over het hoofd van Peter Schmeichel, een van de beste ­keepers van dat moment. Ik ben hem altijd blijven volgen, tot bij Fulham. Klasbak, die Albert.”