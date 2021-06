Philippe Albert ziet een Premier League duo starten op het middenveld als het om de knikkers zal gaan

De Rode Duivels werken zondagavond een oefenwedstrijd af tegen vice-wereldkampioen Kroatië. Philippe Albert vermoedt wie het middenveld gaat bemannen als het echt om de knikkers zal gaan.

Martinez zal enkele wissels doorvoeren in zijn basiself ten opzichte van de partij van donderdag tegen Griekenland. Dat bevestigde hij vrijdag al op de persconferentie. Volgens voormalig international Philippe Albert staat nu al vast welk duo straks op het middenveld zal starten tegen de Russen. Dat laat hij weten in zijn column voor SudPresse.



Omdat Axel Witsel en Kevin De Bruyne normaal gezien niet fit geraken, verwacht Albert dat Martinez gaat kiezen voor Youri Tielemans en Leander Dendoncker. "Zelfs als Vanaken zondag start, denk ik dat de bondscoach uiteindelijk zal gaan voor Tielemans-Dendoncker als hij zijn team voor tegen Rusland op papier moet zetten. Die twee kennen mekaar erg goed. En Dendoncker heeft een voordeel op Praet en Vanaken: hij beschikt over defensieve kwaliteiten die zijn concurrenten niet hebben."