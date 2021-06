🎥 Nederlanders zien het met alternatief EK-lied somber in: "We komen tot de achtste finale" en België wint EK

Nederlanders staan normaal gezien gekend vanwege een flinke dosis arrogantie, maar voor het komende EK is dat toch even anders.

Het Oranje legioen schreeuwt graag van de daken dat ze gewoon Europees- of wereldkampioen worden als ze er weer bij zijn op een groot toernooi. Nederland heeft echter het voorbije EK en WK gemist en dat heeft er een serieuze dosis nuchterheid ingegooid bij onze noorderburen.

De satirische website Speld heeft namelijk een alternatief EK-lied gemaakt en daarin zien ze Nederland niet verder raken dan de achtste finales, net voorbij de groepsfase dus. In de clip zien we zanger 'Max Verstand' snel een shirt van België aantrekken want volgens hem worden wij gewoon Europees kampioen na een doelpunt van Lukaku in de finale.