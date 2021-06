'AA Gent kan opnieuw cashen: ex-club wil de grenzen opzoeken om speler terug te halen'

AA Gent is plaats aan het maken in zijn kern en bovendien ook de nodige fondsen aan het werven om daarna zelf uit te pakken met een aantal inkomende transfers. Een nieuwe deal ligt in de lijn der verwachtingen.

Zo zou Tim Kleindienst op weg zijn naar de Duitse tweede klasse op definitieve basis. Afgelopen seizoen werd hij al uitgeleend aan Heidenheim. Definitieve transfer Daar maakte hij indruk bij zijn ex-club: 11 doelpunten in 15 wedstrijden, daar kan je mee thuiskomen. Zelf wil hij ook graag blijven. Volgens Duitse bronnen zou zijn team nu ook de nodige inspanningen willen doen om hem ook effectief opnieuw definitief in huis te halen.