Collega's verkiezen Kevin De Bruyne voor tweede maal op rij tot speler van het seizoen in Premier League

Zijn ploegmaat Ruben Dias mag dan wel speler van het jaar geworden zijn volgens de fans, maar Kevin De Bruyne mag zich voor het tweede jaar op rij PFA speler van het jaar noemen in de Premier League.

Het is al de tweede keer op rij dat de concullega's van De Bruyne in de Premier League verkozen wordt tot beste speler van het seizoen. Enkel Cristiano Ronaldo en Thierry Henry deden het de Rode Duivel voor om twee jaar op rij laureaat te zijn.

De Bruyne had een lastig jaar door blessures maar wist over alle competities heen toch nog 10x te scoren en 18 assists te geven in 40 wedstrijden voor Manchester City.

"Echt gek"

Op de website van Manchester City reageert De Bruyne al een eerste keer op het ontvangen van de prestigieuze trofee. "Het is echt gek. Ik sta nu opeens op hetzelfde niveau als twee legendes van het voetbal. De ene is een van de beste spitsen ooit, de andere is een van de twee beste spelers ter wereld", klinkt het.