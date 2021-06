Ex-speler van Club Brugge staat op de radar van Olympique Lyon

Olympique Lyon is actief op zoek op de transfermarkt om zich te versterken. Een ex-speler van Club Brugge is in het vizier van Lyon gekomen.

Olympique Lyon heeft Arnaut Danjuma (24 jaar) op het oog, volgens het Britse Daily Mail. Danjuma heeft een groots seizoen neergezet bij Bournemouth, waar hij de beste speler was. De Nederlander haalde zelfs het type-elftal van The Championship. Transferwaarde van 20 miljoen euro De voormalige Club Brugge-speler maakte 15 doelpunten en gaf 7 assists in 33 matchen op het tweede niveau in Engeland. Zijn transferwaarde wordt geschat op twintig miljoen euro. Bournemouth hoopte te promoveren naar de Premier League, maar in de play-offs liep het mis, ondanks ook daar goede prestaties van Danjuma. Wie weet komt die overstap naar de Premier League er alsnog, want Leicester City is in hem geïnteresseerd, net als het Duitse Wolfsburg. Concurrenten dus voor Lyon.